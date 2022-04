Due episodi simili nel giro di poche ore. In un caso il ladro ha tentato di divincolarsi dagli agenti sferrando calci e pugni.

Stavano rubando all’interno di un’auto parcheggiata: fermati dalla Polizia –

Nella mattinata di mercoledì scorso, i poliziotti del commissariato Celio hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino cileno gravemente indiziato del reato di tentato furto aggravato. Il 33enne, dopo aver rotto il deflettore posteriore dell’auto, è stato sorpreso mentre stava frugando all’interno di questa, in sosta in Via Claudia.

Arresto convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Analogo episodio è stato interrotto, nella serata dello stesso giorno, dai Falchi della Squadra Mobile della Questura.

Mentre gli investigatori erano impegnati nel servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori nelle zone di Colombo e San Paolo, hanno visto un uomo infrangere con il gomito il finestrino di un’utilitaria regolarmente parcheggiata in Via Ostiense, prendere uno zaino che era all’interno e scappare via.

Immediatamente si sono messi all’inseguimento del giovane bosniaco fermandolo poco dopo: il ragazzo ha cercato di divincolarsi sferrando calci e pugni contro i poliziotti, uno dei quali è stato poi refertato e giudicato guaribile in 7 giorni dai medici del Pronto Soccorso.

Il 18enne è stato quindi arrestato in quanto gravemente indiziato per furto aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Dopo la convalida dell’arresto, per lui è stato disposto l’obbligo della firma.