Stato di agitazione dipendenti Cerveteri, Uil Fpl Roma e Lazio su Cisl Fp: “Meglio tardi che mai”

La delegata sindacale Uil Fpl Roma e Lazio, Rita Longobardi interviene sulle esternazioni della Cisl Fp

Riceviamo e pubblichiamo –

Prendiamo atto del disappunto della Fp Cisl definito in un suo recente comunicato stampa in merito ad una decisione assunta dall’amministrazione cerveterana riguardo alla rimozione di un criterio riconosciuto ingiusto anche dalla stessa sigla nel corso dell’ultima trattativa sindacale, seppur, sorprendentemente, la stessa, continua a dichiarare la volontà di conservarlo.

Ricordiamo alla stessa Cisl che nel 2020, si era impegnata a rivedere nell’anno successivo (2021) quei criteri definiti dalla Uil iniqui ovvero discriminatori per i dipendenti pubblici. Ad ogni buon conto, considerato che la sigla sindacale in questione ha citato l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran), segnaliamo in merito al differente trattamento riservato ai dipendenti trasferiti presso nuovi enti per effetto di una procedura di mobilità, l’orientamento Cfl 123 2021 dove si afferma che il rapporto di lavoro del dipendente, instaurato originariamente presso l’ente di provenienza, prosegue senza soluzione di continuità presso l’ente di destinazione con gli stessi contenuti, caratteristiche e garanzie.

Ci spiace constatare che, forse solo per un tornaconto puramente sindacale, si possa attaccare la Uil che da tempo a Cerveteri si batte a difesa delle/i dipendenti tutti, nessuno escluso, al di là di ogni singola posizione assunta al tavolo della trattativa, da chi, forse impropriamente, si definisce rappresentante di tutti i dipendenti comunali mentre chiede l’applicazione di penalizzazioni per alcuni. L’intenzionale inserimento di altri argomenti a motivazione dello stato di agitazione dichiarato dalla stessa sigla sindacale palesa probabilmente una debolezza della posizione sostenuta.

Su quei diversi temi inseriti, ci troviamo ovviamente dalla stessa parte a tutela di tutte/i le/i dipendenti e dei cittadini: le note inviate e le numerose dichiarazioni pubbliche sostenute in più sedi dalla Uil in materia di salute e sicurezza e di carenza strutturale di organico, ne sono a conferma. Infine, mi sembra doveroso ragguagliare chi legge in merito a quanto dichiarato pubblicamente dalla Uil che ha riconosciuto all’Amministrazione di aver proceduto a modificare quei criteri che disciplinano la crescita di carriera dei dipendenti comunali, garantendo così gli stessi principi costituzionali e gli istituti normativi che da sempre la sottoscritta ha difeso e continuerà a difendere. Meglio tardi che mai…

Rita Longobardi

Delegata sindacale Uil fpl Roma e Lazio