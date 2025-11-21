Servito a 1,872 euro al litro

Staffetta, sale prezzo benzina, self a 1,733 euro al litro –

Sono ancora in rialzo i prezzi dei carburanti alla pompa, nonostante il calo delle quotazioni petrolifere internazionali.

La benzina in media nazionale self service – secondo le elaborazione di Staffetta – tocca con 1,733 euro al litro il massimo dal 12 luglio, oltre quattro mesi fa, mentre il gasolio fa registrare il livello più alto dallo scorso 8 marzo.

Il prezzo della benzina self service è a 1,733 euro al litro (+3 millesimi, compagnie 1,743, pompe bianche 1,713) e quello del diesel self service è a 1,706 euro al litro (+6, compagnie 1,715, pompe bianche 1,687).

La benzina servito si vende in media a 1,872 euro al litro (+3, compagnie 1,919, pompe bianche 1,784) e il diesel servito a 1,844 euro al litro (+6, compagnie 1,890, pompe bianche 1,756). Il prezzo medio del Gpl servito a 0,689 euro al litro (invariato, compagnie 0,701, pompe bianche 0,677), quello del metano servito a 1,402 euro al kg (invariato, compagnie 1,416, pompe bianche 1,390) e quello del Gnl a 1,220 euro al kg (invariato, compagnie 1,221 euro al kg, pompe bianche 1,219 euro al kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,832 euro al litro (servito 2,091), gasolio self service 1,802 euro al litro (servito 2,065), Gpl 0,831 euro al litro, metano 1,489 euro al kg, Gnl 1,280 euro al kg.