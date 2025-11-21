Domenica 23 novembre al Teatro Vannini l’Orchestra Giovanile “Massimo Freccia” porta sul palco un messaggio di consapevolezza, speranza e impegno civile

La Musica contro la Violenza: a Ladispoli un concerto per unire la comunità –

In un periodo dell’anno in cui le città si illuminano e le comunità si stringono attorno ai valori della condivisione e della speranza, Ladispoli sceglie di celebrare la forza della cultura e dell’unione sociale. Domenica 23 novembre, alle ore 19:00, il Teatro Vannini ospiterà un evento speciale dedicato alla Giornata contro la Violenza di Genere: un concerto che intreccia arte, riflessione e memoria collettiva.

Sul palco si esibirà la talentuosa Orchestra Giovanile “Massimo Freccia”, capace di emozionare e coinvolgere grazie a una sensibilità artistica che parla al cuore del pubblico. Attraverso la musica, i giovani musicisti offriranno un percorso emotivo intenso, trasformando le note in un invito alla consapevolezza e alla responsabilità.

Il concerto, patrocinato dal Comune di Ladispoli, non è soltanto un appuntamento culturale, ma un momento di comunità. Un’occasione per ricordare che la violenza di genere non è un fatto privato: è una ferita che attraversa la società e interpella ognuno di noi. La serata vuole essere un abbraccio simbolico rivolto a tutte le persone che hanno vissuto o vivono situazioni di violenza, ma anche un richiamo forte a non distogliere lo sguardo.

L’arte – e in particolare la musica – diventa così la voce di un messaggio potente: il cambiamento parte dalla cultura, dalla sensibilità dei giovani, dalla partecipazione di tutti.

Un messaggio che deve risuonare chiaro e profondo: rispetto, dignità, libertà. Sempre.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza, che è invitata a partecipare numerosa per condividere insieme un momento di grande valore umano e sociale.