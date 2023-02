Il consigliere d’opposizione: “Un impianto regolare come questo non si trova in nessuna città”

Stadio Cerveteri, Paolacci chiama Gubetti: “La tribuna può essere riaperta a capienza ridotta” –

I lavori di risistemazione dello stadio Enrico Galli di Cerveteri stanno per essere completati.

In tempi brevi, infatti, la dirigenza verdeazzurra ha messo mani al portafogli rispettando gli ordini del comune di Cerveteri.

Ora però è arrivato il momento di concedere una deroga per la riapertura dalla tribuna Cordelli, visto che uno stadio così, messo in sicurezza dalla testa ai punta di piedi, è difficile individuare in altre città o quartieri Roma che sono sprovvisti di tutto, tranne di raccomandazioni.

Quindi, ora spetta alla sindaca Gubetti fare le giuste valutazioni.

In merito , come orma fa da mesi, le esternazioni del consigliere comunale Gianluca Paolacci, unico membro politico ad interessarsene.

“Chiedo alla sindaca di fare un sopralluogo allo stadio per rendersi conto che ci sono i presupposti per una riapertura parziale- ha detto Paolacci – I lavori sono quasi completi, ma in questo momento nel quale il Cerveteri ha bisogno della carica dei suoi tifosi per salvarsi, è indispensabile chiedere all’istruzione di competenza, i permessi di agibilità al pubblico spettacolo”.

“Girando i campi di provincia, mi rendo conto che il nostro stadio è efficiente e sicuro, quindi è arrivato il momento di riaprire la tribuna ridotta a 300 posti” .