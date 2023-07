Spostamento del capolinea dei bus a Cerveteri, Italia Viva: “E’ migliorata la vivibilità e la viabilità?”

“Abbiamo volutamente atteso qualche tempo soprattutto per ascoltare i commenti degli utenti delle linee dei bus che hanno traslocato il capolinea da Piazza Aldo Moro alla landa desolata di Viale Manzoni. I commenti e le valutazioni dei cittadini sono pessime. Lamentano che in un paese civile non si può avere un capolinea così disorganizzato, senza un riparo e con segnaletiche approssimative. Il danno di immagine è forte specialmente sui turisti che possono essere utenti di queste linee di bus. Potevano essere prese in considerazioni altre soluzioni come, per esempio, la piazza antistante il cimitero vecchio molto spaziosa con ripari naturali. Si è scelta la strada sbagliata, ancora una volta!”.

“Dal nostro canto ci avevano fatto sorridere le dichiarazioni rilasciate dal Sindaco proprio in merito allo spostamento del capolinea dei bus dove affermava che “Ne beneficerà la viabilità e la vivibilità della nostra città e dunque del centro storico”. Caro Sindaco se quello che siete capaci di fare per migliorare la vivibilità della nostra cittadina è spostare di centinaia di metri un capolinea di bus dislocandolo in una landa desolata siamo messi propri bene… anche perché non ci risultano altri interventi, da quando questa amministrazione si è insediata, di migliorie proprio in merito alla viabilità. E non ci parlate per favore della inutilità delle bici elettriche, dislocate dietro la Coop, che vediamo sempre parcheggiate e mai utilizzate. Altro sperpero di denaro. Quando ne azzeccherete una faremo una festa”.

I simpatizzanti di Italia Viva: Vittoria Marini, Maurizio Falconi, Luciano Lucci, Aldo Rinaldi, Francesco Canicossa, Gabriele Rinaldi, Ahron Lucantonio, Quinta Donnini, Nello Bartolozzi e Crescenzo Marra