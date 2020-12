Spostamenti per Natale, via libera in base al chilometraggio

Share Pin 12 Condivisioni

La deroga agli spostamenti tra Comuni potrebbe essere inserita con un emendamento al decreto Ristori all’esame del Senato

Il divieto di spostamento dal proprio comune di residenza è rimasto indigesto ad italiani e forze di opposizione e ora dal Governo potrebbe arrivare il passo indietro.

“Se il Parlamento, assumendosene tutta la responsabilità, vuole introdurre qualche eccezione per i Comuni più piccoli, consentendo una circolazione in un raggio contenuto, lo faccia. Il Parlamento è sovrano”, ha detto il premier Conte come riportato da Il Messaggero.

Una frase però che al tempo stesso conterrebbe un intoppo: la mancanza di tempo.

Come spiegano infatti da palazzo Montecitorio “il decreto con le misure restrittive per le Feste non è neppure calendarizzato e non c’è tempo per modificarlo: ci sono da approvare, prima di Natale, la legge di Bilancio e il decreto Ristori. In più servirebbe il sì del Senato”.

Non si può nemmeno prevedere di modificare il decreto con un Dpcm perché quest’ultimo è di rango inferiore a un decreto.

L’alternativa, dunque, come riporta sempre Il Messaggero, potrebbe essere il varo di un nuovo decreto che corregga quello in vigore o l’inserimento della deroga agli spostamenti con un emendamento al decreto Ristori all’esame del Senato.

E propria questa ultima via potrebbe essere percorribile. Mercoledì infatti palazzo Madama sarà chiamato a votare più mozioni che caldeggiano un allentamento delle restrizioni per le festività natalizie e quindi l’emendamento al decreto Ristori potrebbe essere approvato.