Sport for You Due: i giovani atleti di Taekwondo si distinguono al torneo Kim e Liù

Al Torneo Kim e Liù – CENTRO, tenutosi presso il Palazzetto dello Sport Palabianchini di Latina il 1-2 aprile, i nostri atleti hanno dimostrato un grande impegno e tenacia, conquistando ben 6 medaglie su 7 partecipazioni.

Torneo organizzato nell’ambito del progetto “Kim e Liù Crescere Insieme”, promosso dalla FITA grazie ai progetti di Sport e Salute e del Dipartimento per lo Sport, e diviso per macro regioni.

Il Comitato organizzatore per questa edizione è stato il comitato regionale del Lazio, con la partecipazione di altre quattro regioni: TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO.

Il Torneo ha visto la partecipazione di ben 456 atleti, che hanno gareggiato in diverse categorie.

Sabato 1 aprile si sono sfidati i più piccoli, i Beginners di 6-7 anni e i Children di 8-9 anni, mentre domenica 2 aprile i più grandi i Kids di 10-11 anni.

La nostra società sportiva, Sport For You Due, ha partecipato con 7 atleti, tre nella categoria Children e quattro nella categoria Kids.

Alexandru Spataru e Emma Voinea hanno portato a casa la medaglia d’oro, mentre Alessia Bruno, Lorenzo Proietti e Matteo Tripaldi hanno conquistato quella d’argento e Matyas Belicska quella di bronzo. Diego Transilvani ha dimostrato un’ottima prestazione nonostante abbia perso ai quarti di finale. Dopo un incontro tiratissimo, nel quale ha vinto il primo round con un punteggio di 19 a 14, ha poi perso il secondo round prima della fine per somma di ammonizioni, con il punteggio di 15 a 21. Nel terzo round, ha cercato di opporsi in tutti i modi per invertire il risultato, ma ha perso per pochi punti di differenza, con un punteggio di 11 a 15.

Congratulazioni ai nostri atleti per i valori dimostrati sul campo di gara: rispetto, determinazione, perseveranza, autocontrollo e fiducia in loro stessi. Hanno dimostrato che, indipendentemente dal risultato, l’importanza di fare uno sport come il taekwondo è quella di divertirsi e confrontarsi con altri coetanei della propria età, crescendo con sani valori. Siamo molto orgogliosi di loro e non vediamo l’ora di vederli sfidare nuovamente i loro avversari in futuri tornei.