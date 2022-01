Sport, Calicchio: “Domenica a Fiumicino la WMC European Title di Muay Thai” –

Sport, Calicchio: “Domenica a Fiumicino la WMC European Title di Muay Thai”

“Domenica prossima, 30 Gennaio, l’A.S.D. Team Rocchi Muay Thai, in collaborazione con Never Give Up Team, ha organizzato l’evento sportivo Top Level Fighters Muay Thai – WMC European Title. Al Faraon Disco Club di Via Arsiero, i migliori atleti del panorama nazionale ed internazionale si sfideranno in avvincenti performance per la conquista di titoli europei e italiani”. Lo dichiara l’Assessore allo Sport, Paolo Calicchio.

“La WMC è una delle più antiche e grandi organizzazioni professionistiche di Muay Thai del mondo, riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale – sottolinea Calicchio -. A contendersi il titolo europeo della categoria saranno Alessio Ancinelli, del Team Rocchi e giovane atleta del nostro territorio, e Ion Fernandez, spagnolo della Kanku-Gym Spain. Altri importanti incontri saranno quelli tra Alessandro Tumminello, allenato dal maestro Enrico Rocchi, che sfiderà Riccardo Massimiliani della Never Give Up, per la categoria Muay Thai Olimpica Prestige Fight 71 kg. Per gli 81 kg combatteranno, invece, Leonardo Lavagna della Dogged Team contro Roberto Lupu della Muay Thai Roma”. Interessante anche la sfida femminile tra Elisa Fraioli del Team Collonese e Chiara Bifronte del Roma Muay Thai Camp, categoria 60 kg. Da segnalare anche i match tra Francesco Mesiti della Never Give Up e Andrea Mingoni del Muay Thai Fight Club e tra Riccardo Rosati del Team Collonese contro Paolo Iannelli del Muay Thai Roma”.

“Ringrazio l’A.s.d. Team Rocchi per avere scelto la nostra città per organizzare questo importante evento sportivo internazionale, che, dopo i più complessi periodi della pandemia, offrirà ai giovani l’occasione per ammirare uno tra gli sport più appassionanti e coinvolgenti tre le arti marziali – conclude Calicchio -. La Muay Thai è, infatti, un’arte marziale che affonda le radici nella storia thailandese e che attrae, ad oggi, sempre più appassionati in Italia e, anche, nel nostro territorio. L’evento è organizzato nel rispetto assoluto delle disposizioni governative e della Fijlkam in materia di prevenzione sanitaria”.