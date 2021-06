“Spiagge accessibili ai disabili, non c’è sinergia imprenditoriale”

Cerveteri – Ladispoli in Azione prende come esempio la riviera romagnola

Prendendo come esempio le spiagge della riviera romagnola, dove l’ospitalità per disabili è un fattore di incremento economico per gli stabilimenti, Cerveteri Ladispoli in Azione immagina la stessa situazione per Ladispoli sapendo che quella mentalità è lontana anni luce da

quella ladispolana.

“Quello che Ladispoli potrebbe essere, ma purtroppo non è …e con questa Giunta che butta soldi in megafoni, che non ha una visione della città e della sua vocazione, non sarà mai. Da aggiungere che questa è soprattutto una iniziativa di privati che non si piangono addosso, si organizzano, investono e puntano a +10% di fatturato. Da noi quando si riuscirà a mettere intorno ad un tavolo Hotel, stabilimenti, attività turistico ricettive, associazioni sportive per fare un’unica offerta turistica coerente, inclusiva, sostenibile della città?

Di sicuro non con chi abbatte pini a più non posso, demolisce centri per disabili, occupa marciapiedi con dehors incontrollati, rimane refrattario a qualsiasi tentativo di rendere la città una località balneare accessibile sia a chi ci abita sia a chi viene in vacanza!”.

così in una nota a firma di Cerveteri-Ladispoli in Azione.