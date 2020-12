Share Pin 1 Condivisioni

L’iniziativa per aiutare le famiglie in difficoltà, acquistando i prodotti della rete di contadini dell’associazione

Spesa sospesa del contadino nei mercati Coldiretti del Lazio –

Per aiutare le persone in difficoltà e le nuove forme di povertà, Coldiretti organizza la “Spesa sospesa del contadino” in tutti i mercati della sua rete.

L’iniziativa si svolgerà nel weekend e prevede la speciale mobilitazione degli agricoltori di Campagna Amica in tutta Italia.

Nel Lazio le piazze interessate sono quelle dei cinque capoluoghi di provincia: a Roma, presso il Circo Massimo e in via Tiburtina 695; a Viterbo in via Francesco Baracca 81; a Latina presso il mercato di Campagna Amica e a Frosinone in piazza Falcone e Borsellino.

La “spesa sospesa” funziona come l’usanza del “caffè sospeso”: chiunque potrà comprare i prodotti dei contadini partecipanti e donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose, lasciando pagata la spesa per qualcuno che non può permettersela.

Le iniziative di solidarietà partono da Sabato 12 dicembre dalle ore 9,00 dal mercato di Campagna Amica di via San Teodoro 74 a Roma e si estendono ai farmers market ed agli agriturismi delle diverse regioni italiane (il programma su www.campagnamica.it) con la partenza dei primi pacchi di aiuti in partenza.