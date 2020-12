Università Cattolica, nuova presentazione dei corsi di laurea in Economia, Medicina e Chirurgia

Share Pin 1 Condivisioni

Le tre facoltà dell’Ateneo saranno illustrate in approfondimento in questo mese di dicembre: l’11 è la volta di Economia seguita poi il 14 e 15 da Medicina e Chirurgia

Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore prosegue la presentazione dei corsi di laurea triennale e a ciclo unico in Economia, Medicina e Chirurgia.

Le tre facoltà dell’Ateneo, con sede a Roma per quelle del ramo sanitario, mentre suddivise tra Milano e la Capitale per quelle del settore finanziario, già protagoniste lo scorso 26 novembre sul palco digitale dell’Open Week, saranno illustrate in approfondimento in questo mese di dicembre.

A renderlo noto sono gli organizzatori attraverso i loro canali social e web.

Ad aprire il ciclo di esposizioni, venerdì 11 dicembre, sarà Economia e gestione dei servizi, seguita poi da Medicina e Chirurgia, previste per lunedì 14 e martedì 15 dicembre.

Per conoscere i dettagli degli appuntamenti e come partecipare agli incontri consultare il sito https://roma.unicatt.it