La guardia giurata aveva allontanato dal negozio l’uomo perché non indossava la mascherina. Quest’ultimo dopo essere andato via è tornato e gli avrebbe sparato

Spara alla guardia giurata del supermercato: arrestato 57enne

Non voleva indossare la mascherina per entrare al supermercato e così la guardia giurata lì in servizio lo ha allontanato. Il cliente, non contento, si è allontanato a bordo di uno scooter dicendo all’addetto alla sicurezza che sarebbe tornato e gli avrebbe fatto vedere lui.

Dopo un po’ è tornato a bordo di una Smart e avvicinatosi alla guardia giurata gli ha sparato con una pistola semiautomatica.

Per fortuna il proiettile è finito contro una vetrata del supermercato, con l’uomo subito fuggito a bordo della sua auto.

Dopo due giorni di serrate ricerche da parte del VI distretto di Polizia di Stato Casilino, diretto da Isea Ambroselli, con l’indispensabile apporto della Polizia scientifica.

I poliziotti hanno subito acquisito vari elementi probatori, soprattutto testimonianze e immagini, grazie ai quali si è arrivati all’identificazione del sospettato.

Gli investigatori hanno perquisito 2 abitazioni in uso al 57enne romano, già gravato da precedenti di polizia per violazione delle norme sugli stupefacenti e sulle armi.

Il sospettato non era in casa ma in uno dei due appartamenti sono stati trovati gli abiti che l’uomo indossava al momento del fatto. In cucina, nascosta, è stata trovata una pistola calibro 9×21, lo stesso calibro del bossolo recuperato sul luogo del tentato omicidio, con la matricola abrasata.

E così dopo due giorni di ricerche serrate, alle 3 di questa notte, gli agenti sono arrivati a Ostia, sulla spiaggia libera non lontana dal pontile, dove hanno individuato il 57enne che, vistosi braccato, si è consegnato agli agenti senza opporre resistenza.

Dopo gli atti di rito il 57enne sarà condotto in carcere a disposizione della magistratura, con la formula del fermo di indiziato di delitto e le accuse di tentato omicidio, porto e detenzione di arma clandestina.