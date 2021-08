Ancora un successo per Agostino De Angelis e lo spettacolo teatrale multimediale “Incontro con Dante nei Castelli e nelle Antiche Dimore” andato in scena al Castello di Gallipoli

Sold out al Castello di Gallipoli per lo spettacolo su Dante di e con Agostino De Angelis –

Si è concluso con successo, rispettando le vigenti normative Anti Covid, lo spettacolo teatrale multimediale “Incontro con Dante nei Castelli e nelle Antiche Dimore” per la regia e adattamento di Agostino De Angelis, realizzato sabato 21 agosto in piazza d’Armi nello splendido Castello di Gallipoli, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante e promosso dal Comune di Gallipoli, Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo.

Lo spettacolo ha condotto il pubblico nel suggestivo viaggio nelle tre cantiche, con l’interpretazione magistrale dell’attore e regista Agostino De Angelis nei diversi personaggi tra i più noti dell’Opera, da Francesca da Rimini, Caronte, Ulisse, Conte Ugolino, Manfredi, Bonconte a S. Bernardo con l’Inno alla Vergine, accompagnato dalle suggestioni canore del soprano Laura De Vita accompagnata al pianoforte da Luigi Solidoro e dagli armonici movimenti coreografici di Anna Rizzello e dalla sua scuola Art Mood Ballet. Insieme al De Angelis in scena la giovane e brava interprete Giulia Manco con Francesca Morciano nel ruolo di Beatrice.

Presenti in rappresentanza dell’amministrazione comunale il Vice Sindaco di Gallipoli, Giuseppe Venneri che si è complimentato per l’alto valore culturale della serata, auspicando una continuità per queste iniziative.

Gradita la presenza tra il pubblico del dott. Giuseppe Rubino, Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale per il Coordinamento Politiche Internazionali della Regione Puglia, esprimendo plausi all’iniziativa.

Sono intervenuti a chiusura dello spettacolo, esprimendo largo consenso, anche Adele De Marini dell’uff. Cultura del Comune, l’arch. Raffaela Zizzari direttore artistico del Castello di Gallipoli e il presidente della ProLoco Lucia Fiammata che hanno ringraziato il presidente dell’Associazione ArchéoTheatron, Desirée Arlotta organizzatrice dell’evento per l’ottima riuscita della serata e per aver voluto inserire Gallipoli nel percorso nazionale con lo spettacolo in omaggio a Dante.

Come sempre il Maestro Agostino De Angelis riesce sempre a coniugare l’arte teatrale con il luogo e le realtà artistiche del territorio, lasciando un’impronta indelebile ad ogni evento culturale realizzato.