Condividi Pin 1 Condivisioni

Il governo Sanchez: ”Dobbiamo essere una destinazione sicura”

Spagna contro Italia: ”Fase 2 avventata, sta rischiando molto”

Spagna contro Italia: ”Fase 2 avventata, sta rischiando molto”

“L’Italia sta rischiando molto” ha dichiarato in queste ore il governo spagnolo, – come scrive Il Messaggero – in base alle procedure messe in atto in questa fase 2 dell’emergenza covid-19. Se da un lato Italia e Spagna hanno affrontato un lockdown “a braccetto” per una questione di scelte, adesso è giunto il momento della separazione.

Roma sta tornando alla normalità, grazie anche alla opportunità data alle attività commerciali di ripartire e si sta preparando anche all’apertura delle frontiere, prevista per il 3 giugno. Discorso, forse, troppo affrettato per il governo Sanchez che invece vuole aspettare ed essere prudente.

“Dobbiamo essere una destinazione sicura” ha detto Sanchez. Per questo la Spagna ha deciso che non solo non aprirà le porte ai turisti, ma per il momento non intende permettere viaggi fra province, almeno non prima del mese di luglio.