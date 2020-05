Condividi Pin 32 Condivisioni

Il Sindaco raccomanda di non creare assembramenti

Cerveteri, da domani mascherine a 0,50 centesimi nelle farmacie comunali

Da domani, venerdì 22 maggio le Farmacie Comunali di Cerveteri venderanno le mascherine protettive al costo calmierato di 0,50 centesimi di euro così come previsto dal Decreto del Commissario Domenico Arcuri.

Considerata la ridotta disponibilità a livello nazionale per il momento sarà possibile acquistare non più di 2 mascherine per ogni cliente.

Si raccomanda come sempre di non creare assembramenti al di fuori delle farmacie.