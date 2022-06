Torna gratuita l’area sorta sui terreni dell’ex Fungo. Alcuni stalli blu interesseranno la zona centrale di Largo Gentilucci

Sosta a pagamento Santa Marinella: ratificate le novità –

Dopo la riunione operativa tra i vertici della Multiservizi, presieduta dal sindaco Pietro Tidei, approvata dalla Giunta la delibera che ratifica e rende attuative le novità introdotte in merito al servizio di sosta a pagamento, disposte per andare incontro alle richieste dei cittadini.

Torna così gratuita l’area sosta sorta all’ex Fungo, mentre alcuni stalli blu saranno presenti nella zona centrale di Largo Gentilucci.

È stata confermata anche la possibilità per gli operatori commerciali con particolare riferimento ai gestori di attività turistico ricettive di acquistare abbonamenti al costo ridotto, usufruendo delle tariffe minime riservate ai residenti da cedere ai propri dipendenti o clienti Inoltre sono state rimosse le strisce blu realizzate in via Volta e in via Fermi dal civico 6.

Reintrodotta una sola volta al giorno per ciascun veicolo la sosta gratuita di 20 minuti.

“Mi auguro che con la puntuale ed immediata correzione di alcuni errori che erano stati commessi nella realizzazione degli stalli a pagamento ma soprattutto con i correttivi che sono stati disposti oggi dalla giunta si sia dato un segnale di grande disponibilità al dialogo di questa amministrazione sempre pronta ad accogliere le istanze della popolazione”, ha commentato il sindaco Pietro Tidei.

LE MODIFICHE NEL DETTAGLIO

· Si potrà usufruire soltanto una volta al giorno di 20 minuti gratuiti, prelevando apposito Ticket ai parcometri e previo inserimento del numero di targa;

· ATTIVITA’ COMMERCIALI E STRUTTURE RICETTIVE:

potranno essere acquistati gli abbonamenti per i dipendenti con la stessa tariffa applicata per i residenti;

In particolare per le strutture ricettive, potranno essere acquistati n .5 abbonamenti massimo, a servizio della clientela, mediante contrassegno dedicato.

· PARCHEGGIO DENOMINATO EX FUNGO, trasformazione da Stalli Blu a Stalli interamente bianchi per un numero totale di n. 116 aree di sosta

· TRAFORMAZIONE PIAZZA GENTILUCCI degli attuali parcheggi bianchi a blu per un numero totale di stalli 22

· VIA ALESSANDRO VOLTA eliminazione stalli blu dal civico 13 in direzione monte fino al civico 27, per un numero totale di n. 13 stalli;

· VIA ENRICO FERMI eliminazione stalli blu dal civ 6 in direzione monte fino al civico 18, per un totale di n. 9 stalli

· Istituzione stalli blu nell’area adibita a parcheggio ricompresa tra la SS Aurelia, Via A. Volta e Via E. Fermi, per un totale di 9 stalli a spina;