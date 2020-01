Condividi Pin 5 Condivisioni

E’ finito in manette un 39enne cubano con l’accusa di furto aggravato in concorso. Intervenuti i Carabinieri

Sorpreso mentre tentava di smontare pneumatici. Arrestato

La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 39enne cubano e denunciato un giovane romano, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.

Intervenuti rapidamente in via Silicella a seguito di una chiamata giunta al 112, i Carabinieri hanno sorpreso i due mentre tentavano di asportare gli pneumatici di un’autovettura regolarmente parcheggiata in strada.

All’arrivo della pattuglia, i complici hanno tentato di nascondersi tra gli altri veicoli in sosta ma sono stati bloccati e portati in caserma. In loro possesso sono stati trovati gli arnesi da scasso che stavano utilizzando per smontare le ruote.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.