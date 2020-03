Condividi Pin 7 Condivisioni

Sorpreso a fare surf, fermato dalla polizia a cavallo a Ladispoli

Nonostante i decreti e le raccomandazioni reiterate ieri, a Ladispoli, qualcuno ha pensato di continuare a praticare il suo sport preferito in acqua.

Il momento di relax è, però, durato poco perchè è stato sorpreso dagli agenti della Polizia a cavallo. In questi giorni, gli uomini della polizia insieme alla municipale e alle altre Forze dell’ordine stanno presidiando ininterrottamente il territorio, in particolar modo le spiagge, dove vige il divieto, da parte del Sindaco, di recarsi per qualsiasi motivo. I due agenti hanno invitato l’uomo a uscire dall’acqua e non è escluso che lo stesso sia stato successivamente sanzionato.

