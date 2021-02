Share Pin 1 Condivisioni

Le donne, iscritte e simpatizzanti del partito condannano l’offesa alla leader di Fratelli d’Italia

Solidarietà a Giorgia Meloni da Italia Viva Cerveteri

Solidarietà a Giorgia Meloni da Italia Viva Cerveteri –

Riceviamo e pubblichiamo –

Le parole feriscono più delle lame.

E ad essere ferita non è solo colei che le riceve ma la società intera..

Questa volta è toccato a Giorgia Meloni, leader di Fratelli D’Italia, già vittima in passato di offese a sfondo sessista.

“Pesciariola, rana dalla bocca larga, scrofa”, questi i termini usati dal professor Giovanni Gozzini dell’università di Siena.

L’ offesa fatta a Giorgia Meloni va fermamente condannata. In primis va condannata da tutte le donne, che siano di destra o di sinistra.

Va condannata dalla politica e da tutte le istituzioni, e ancor di più dalla comunità intera, perché quelle parole non sono pronunciate solo per offendere, ma per annullare una persona. La solidarietà va dimostrata a tutte le donne e tutti gli uomini al di là della loro appartenenza politica.

Le iscritte e simpatizzanti di Italia Viva di Cerveteri

(torna a Baraondanews)