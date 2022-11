L’appello dell’assessore dopo che alcuni giorni fa è stato pubblicato il bando per sostenere iniziative rivolte al settore sociale

Sociale Civitavecchia, l’assessore Napoli: “Un sostegno concreto alla città e al volontariato” –

“Partecipare per vincere con le migliori progettualità e far crescere la rete del nostro volontariato”. Questo l’appello dell’Assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli, dopo che da alcuni giorni è stato pubblicato il bando per sostenere iniziative rivolte al settore sociale, socio assistenziale e socio sanitario.

“Si tratta di una inversione di tendenza storica rispetto al passato”, spiega l’Assessore Napoli “perché il Comune finalmente è pronto ad investire direttamente con contributi per sviluppare la cultura del volontariato del territorio”.

“Non finiremo mai, insieme al Sindaco Tedesco, di ringraziare le tante realtà che senza proclami ma con tanto sudore della fronte si impegnano quotidianamente nel sociale. Abbiamo però deciso di stanziare delle somme in bilancio perché anche dalle istituzioni arrivi un aiuto concreto: si tratta di ventimila euro da utilizzare in prevenzione o contrasto di disagio e sostegno a chi è in difficoltà, fino ad un massimo di tremila euro a progetto (finanziabile per l’80% delle spese sostenute). Attraverso il volontariato sappiamo di poter raggiungere anche chi rischia di rimanere indietro”.

“Mi aspetto quindi una ricca progettualità, per poter dare insieme servizi e risposte sul territorio”, conclude l’Assessore. I Soggetti interessati devono far pervenire la domanda, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12 del 25 novembre prossimo, esclusivamente all’indirizzo pec: [email protected] indicando nell’oggetto: “Avviso pubblico finalizzato all’erogazione di contributi nel settore del sociale”.