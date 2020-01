Condividi Pin 1 Condivisioni

“Non hanno fatto nulla per contribuire al raggiungimento di questo risultato”

Di G. S.

Sindaco Grando “I due esponenti del PD senza meriti per il commissariato”-

“I due esponenti del Partito Democratico si sono incontrati per parlare del Commissariato di Ladispoli, per il quale non hanno nessun merito visto che non hanno fatto nulla per contribuire al raggiungimento di questo risultato”

“Che fenomeni “

Il Sindaco di Ladispoli ha di recente lasciato un commento via social riguardo la notizia degli esponenti del PD che si sono incontrati per parlare del Commissariato a Ladispoli.

Da Parte di Minnucci infatti (uno dei due esponenti del PD) è stato espresso grande apprezzamento per la scelta di dotare il Comune di un nuovo presidio delle forze di polizia per l’anno 2020.

Il Sindaco però stamattina ha espresso la sua contrarietà riguardo la vicenda:

