Condividi Pin 1 Condivisioni

“Nel Borgo San Martino c’è voglia di riscatto dopo la pessima figura di domenica”

Borgo San Martino Palluzzi: “Dobbiamo vincere e rimetterci in corsa”-

“Riprendere a vincere e la marcia verso il primo posto.

Nel Borgo San Martino c’è voglia di riscatto dopo la pessima figura di domenica, una sconfitta pesante e indecorosa per come la squadra sia maturata.



riscaldamento

Subito archiviata la partita di San Nicola, il pensiero è rivolto a domenica, con inizio alle 11.00 sul campo dello Sporting Aurelio. “

Palluzzi conta sul rientro di Pagliari, Scortichini e Orlandi, ancora out Morasca il cui infortunio prevede una ripresa molto più lunga delle previsioni.

Per febbraio il difensore dovrebbe tornare nel suo habitat naturale e fornire la sua esperienza a una squadra nonostante i 9 punti dal Passoscuro, ancora in corsa per la promozione diretta. Non può sbagliare il Borgo nella trasferta di domani, chiamato a dare il meglio di sé per convincere e vincere.

Per Esposito e compagna è la volta di gettare alle spalle la brutta gara di domenica e pensare a una sfida che vale molto per le ambizioni dei gialloneri .

E ‘ una gara che ha un suo significato, i giocatori ne sono consapevoli e dovranno dimostrarlo vincendo.