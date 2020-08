Condividi Pin 2 Condivisioni

“Abbiamo progetti ambiziosi”

Sindaco Grando: “I cambiamenti sono necessari per migliorare”-

E’ stato ospite questa mattina alla trasmissione “Cambia il Mondo” di Centro Mare Radio anche il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando.

Un tema importante ha riguardato i grandi cambiamenti discussi nella seduta dell’ultimo Consiglio Comunale.

Per il Sindaco infatti, tutti i cambiamenti avvenuti, in generale riguardanti un riassetto delle deleghe, non sono da considerarsi come uno scompiglio, una situazione di caos, ma sono frutto della necessità di “Un assestamento continuo volto a migliorare la macchina amministrativa”.

“Proprio per un miglioramento, per lavorare con efficacia nei due anni che ci separano dalla fine del mandato, in vista di importanti progetti, è necessario che la giunta e le deleghe vadano rimodulate”.

“Abbiamo progetti ambiziosi” , aggiunge.

“Le scelte che ho fatto, le ho fatte sempre con la responsabilità, mettendoci la faccia” .

“Sono convinto di aver fatto scelte giuste nell’ottica di lavorare bene per la città, che viene prima dei singoli cittadini”.

“Quando si arriva a fare dei cambiamenti evidentemente qualcosa non ha funzionato, così di conseguenza sollecito dei provvedimenti per migliorare la situazione”.



Anche il Sindaco si è espresso in merito alla mancata presenza dei consiglieri di maggioranza (già prima di lui l’Avvocato Caredda, alla stessa trasmissione, durante la mattinata):

“Molti consiglieri di maggioranza non si sono presentati. Non c’è stata nessuna comunicazione da parte degli assenti, non è un comportamento serio. C’erano temi importanti all’ordine del giorno, come il bilancio”.