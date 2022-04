Simonetta Sabatini, da Consulente del Lavoro a Pittrice

L’arte offre sempre nuove chiavi di lettura per conoscere se stessi e restarne sorpresi!

Simonetta Sabatini è un’artista che, per gran parte della sua vita, ha sottovalutato la propria creatività.

Nata a Roma, si è poi trasferita con la famiglia in provincia scegliendo Ladispoli come residenza definitiva. Nonostante nutrisse una forte passione per l’arte fin da bambina, ha poi scelto la carriera di consulente del lavoro. Una realtà lavorativa maturata prima sul campo come dipendente, per poi essere ampliata con gli studi universitari fino ad aprire uno studio proprio. Tante soddisfazioni, una bella famiglia ma nel cassetto c’era un sogno che chiedeva di uscire e come tutte le passioni, che attendono in silenzio, Simonetta Sabatini riscopre il suo amore per l’arte.

L’inizio di una nuova avventura

Comincia a dare spazio alla propria creatività e inizia a dipingere da autodidatta. Non ha alcuno studio in quel settore semplicemente si lascia guidare dal suo istinto. «All’inizio non ero nemmeno convinta delle mie capacità – ammette l’artista – sono stati gli amici, gente comune ed in particolare una cliente del mio studio ad incoraggiarmi a nutrire questa passione».

«Così mi sono fatta coraggio. Il lavoro di consulente mi impegnava davvero molto, i miei figli stavano crescendo e le giornate scorrevano veloci ma decisi, con grande entusiasmo, di rimettermi a studiare iscrivendomi all’Accademia delle Belle Arti di Roma».

Un’avventura fatta di grandi sacrifici, ma dove emerge anche una grinta nuova e un carattere tenace. «Grazie a questo nuovo percorso, ho scoperto di essere una persona che non si arrende mai e che impara in fretta. Confrontandomi con questo mondo completamente nuovo mi sono sentita da subito a mio agio ed è stata una vera sorpresa. L’arte mi regala un’atmosfera fortissima da cui mi lascio avvolgere».

Simonetta Sabatini e l’arte

«Ho scelto i colori ad olio come prima tecnica, ma amo anche confrontarmi e sperimentare percorsi diversi, tanto che ho voluto affrontare anche l’incisione. L’aspetto figurativo è quello che più mi appartiene. Sono i volti delle persone a colpirmi in particolar modo e sui quali lavoro più spesso».

E infatti Simonetta riesce a cogliere nello sguardo, nella mimica del viso, i sentimenti umani che l’anima nasconde. I suoi lavori sono frutto di attenzione e di grande sensibilità, tanto da stimolare riflessioni profonde. La sua pittura racconta, attraverso i segni del viso, la verità dell’anima evidenziando l’inquietudine dell’uomo, raccontando con le sfumature di colore il muto silenzio del dolore o la gioia della leggerezza.

Negli anni ha partecipato a mostre ed eventi, esponendo in luoghi prestigiosi, come al Vittoriano a Piazza Venezia e ha vinto numerosi premi e riconoscimenti. Oggi, Simonetta Sabatini, continua il suo percorso artistico con grande vivacità, lasciando emergere con determinazione quella vena artistica che aveva a lungo soffocato. Continua a sperimentare e a conoscere nuove realtà, senza porsi limiti, tanto che adesso ha scoperto una nuova passione. La musica le ha conquistato il cuore e si sta dedicando con impegno allo studio del pianoforte. È una persona che quando prende un impegno lo porta avanti con coraggio, non si arrende mai e sa accettare e affrontare ogni sfida!





Simonetta Sabatini e Ladispoli

Ama la sua città e guarda a Ladispoli come ad un luogo di cultura da far crescere e nutrire. Crede molto nel giudizio critico della gente comune, perché è alle persone che si affida per comprendere se sta camminando sulla strada giusta tanto da affermare che «il tassello che chiude il cerchio è la condivisione delle idee, il dialogo e il confronto continuo!».

