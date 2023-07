Sicurezza in mare, la Fitness Beach di Campo di Mare organizza un incontro

Sabato 15 luglio, alla Fitness Beach di Campo di Mare, si terrà un incontro dedicato alla sensibilizzazione alla sicurezza in mare

Una mattinata dedicata alla sicurezza in mare quella in programma per sabato 15 luglio presso la Sup School – Fitness Beach in spiaggia a Campo di Mare.

Ad organizzarlo, la Asd Marina di Cerveteri, con la Presidente della Consulta dello Sport del Comune di Cerveteri Roberta Mariani. Prenderanno parte all’incontro, professionisti della sicurezza in mare dell’Associazione, oltre all’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli che con il Primo Maresciallo Cristian Vitale porterà il suo saluto istituzionale oltre a ribadire l’importanza di assumere sempre atteggiamenti corretti e coscienziosi durante la stagione estiva.

La giornata inizia alle ore 09:00, con l’illustrazione delle tecniche di salvataggio Sup e Surf Rescue in acqua. Questa prima parte di mattinata è riservata a chi già ha esperienza con la disciplina del Sup già iscritti ai corsi, anche se chiaramente tutti possono assistere al corso. Alle ore 11:00 invece, in concomitanza dell’intervento della Capitaneria di Porto, i corsi saranno aperti a tutti. La partecipazione al corso è gratuita per tutti.

“Roberta Mariani sta svolgendo un importantissimo lavoro sul fronte delle attività sportive e della sicurezza in mare – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – anche la scorsa settimana, insieme a Croce Rossa Italiana sono state tantissime le persone che hanno partecipato al corso sulle tecniche salvavita. Invito i bagnanti e la cittadinanza in generale a partecipare a questa iniziativa: sarà occasione per trascorrere una piacevole mattinata di mare in maniera formativa, apprendendo da figure esperte nozioni e regole utilissime per trascorrere un’estate serena e sicura”.

“A Roberta e all’Associazione tutta – conclude il Sindaco Gubetti – i miei complimenti per l’iniziativa proposta e all’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli, il mio personale ringraziamento per la disponibilità che sempre riservano alla nostra costa e all’attenzione che riservano per la sicurezza dei bagnanti”.