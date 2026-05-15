Regione, ANCI e Direzione Marittima rafforzano il coordinamento in vista della stagione balneare 2026

Sicurezza in mare e tutela del territorio costiero: sinergia tra istituzioni nel Lazio –

Una strategia condivisa per garantire sicurezza in mare, tutela ambientale e valorizzazione del litorale laziale. È questo il tema centrale dell’incontro promosso dalla Direzione Marittima del Lazio in occasione dell’apertura della manifestazione “Boat Days on Board Blue Expo”, in programma a Gaeta dal 14 al 17 maggio, che ha riunito i rappresentanti dei 24 Comuni costieri del Lazio, ANCI Lazio, la Regione e i Comandi territoriali delle Capitanerie di Porto.

L’appuntamento ha rappresentato un importante momento di confronto istituzionale in vista dell’avvio ufficiale della stagione balneare, fissato per sabato 16 maggio 2026. Al centro dei lavori del “Laboratorio Blu” il percorso di coordinamento avviato nei mesi scorsi dalla Direzione Marittima del Lazio insieme agli enti territoriali, con l’obiettivo di affrontare in modo condiviso le criticità legate alla gestione della costa e alla sicurezza della navigazione.

A sottolineare il valore dell’iniziativa la presenza del Capitano di Vascello Cosimo Nicastro, Direttore Marittimo del Lazio, dell’assessore regionale alle Politiche del Mare Pasquale Ciacciarelli e del sindaco di Gaeta Cristian Leccese, oltre ai rappresentanti dei 17 Comandi territoriali delle Capitanerie di Porto del Lazio.

“Siamo arrivati pronti all’incontro di oggi qui a Gaeta – ha dichiarato il Direttore Marittimo Cosimo Nicastro – grazie a un intenso lavoro preparatorio basato su tavoli tecnici avviati tra i Comandi dipendenti e, successivamente, tra questi e i rispettivi comuni costieri”.

Un lavoro definito “sinergico”, che ha consentito di programmare con anticipo gli interventi necessari per affrontare la stagione estiva, puntando su una governance integrata del mare e della costa. Tra i temi affrontati durante la tavola rotonda, particolare attenzione è stata dedicata alla tutela ambientale, alla sicurezza dei bagnanti e dei diportisti e all’ottimizzazione delle risorse operative lungo l’intero litorale laziale.

L’obiettivo condiviso tra Regione, ANCI e Direzione Marittima è quello di mettere a sistema competenze e strumenti differenti per garantire una risposta coordinata alle esigenze del territorio costiero e dei cittadini, rafforzando al tempo stesso l’efficacia operativa della Guardia Costiera.

L’incontro di Gaeta assume quindi il valore di un modello operativo destinato a consolidarsi nel tempo: ascolto del territorio, analisi preventiva delle criticità, condivisione delle soluzioni e capacità di fare rete diventano gli elementi chiave di una strategia comune orientata alla legalità, alla sicurezza in mare e alla salvaguardia dell’ambiente costiero laziale.