Mercoledì 20 maggio alle 16:30 la presentazione del libro “Inseguendo il sole di mezzanotte”: un racconto di avventura, amicizia e libertà tra le strade della Scandinavia

“Nordic Dream”, il viaggio in bicicletta di Nicola Inversi arriva alla Biblioteca di Ladispoli –

La Biblioteca Comunale di Ladispoli “Peppino Impastato” invita cittadini, lettori e appassionati di viaggi alla presentazione del libro Nordic Dream: Inseguendo il sole di mezzanotte di Nicola Inversi, in programma mercoledì 20 maggio alle ore 16:30 presso la Sala Conferenze della biblioteca in Via Caltagirone.

Pubblicato nel 2025, il volume racconta il lungo viaggio in bicicletta intrapreso dall’autore insieme al suo fedele amico a quattro zampe verso gli sconfinati paesaggi della Scandinavia. Un diario di bordo intenso e coinvolgente che intreccia avventura, emozioni e riflessioni profonde sul significato del viaggio e del legame tra uomo e animale.

Attraverso chilometri di strada, cieli infiniti e notti illuminate dal sole del Nord, Inversi accompagna il lettore in un’esperienza che va oltre la semplice esplorazione geografica. I protagonisti lasciano alle spalle la quotidianità per inseguire un sogno che diventa simbolo di libertà, ricerca interiore e desiderio di autenticità.

Nel racconto emerge anche la figura del cane compagno di viaggio, presenza silenziosa e costante, capace di insegnare il valore della fedeltà, della semplicità e della gioia vissuta momento per momento. Le pagine di Nordic Dream restituiscono immagini vivide: il vento sul viso, il freddo delle notti baltiche, la fatica condivisa e la meraviglia di panorami incontaminati.

L’incontro con l’autore si svolgerà in un clima informale e partecipativo. Nicola Inversi racconterà alcuni degli episodi più significativi del viaggio, accompagnando il pubblico con fotografie suggestive dei luoghi attraversati, per permettere ai presenti di immergersi completamente nell’atmosfera dell’avventura.

L’evento rientra inoltre tra le iniziative nazionali del Maggio dei Libri, la campagna promossa dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) con l’obiettivo di valorizzare il libro come strumento di crescita personale, culturale e civile. Anche quest’anno la Biblioteca Comunale di Ladispoli aderisce alla manifestazione con un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla lettura e alla condivisione culturale.

La partecipazione è libera e gratuita.

Per informazioni: Biblioteca Comunale di Ladispoli “Peppino Impastato”, Via Caltagirone snc – tel. 06/99231672.