Importante riconoscimento istituzionale per il professor Alessio Bruno Bedini, nominato dal Ministero della Cultura Ispettore Archivistico Onorario per il triennio 2026-2028.

Si tratta di un incarico di grande prestigio, riservato a studiosi di comprovata competenza scientifica e culturale, chiamati a collaborare con le Soprintendenze Archivistiche nella tutela e valorizzazione del patrimonio documentario italiano.

Il professor Bedini collaborerà principalmente con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, in un territorio di straordinaria rilevanza storica e culturale che comprende anche Roma.

Da anni residente a Ladispoli e docente di Filosofia e Scienze Umane presso il liceo “Leonardo da Vinci” di Maccarese, Bedini svolge da oltre venticinque anni un’intensa attività di ricerca storica e archivistica.

I suoi studi si concentrano in particolare sull’età moderna, approfondendo temi legati alle dinamiche demografiche, economiche, sociali e religiose.

Ladispoli, il professor Alessio Bruno Bedini nominato Ispettore Archivistico Onorario dal Ministero della Cultura

Laureato in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli Studi Roma Tre e licenziato in Scienze Religiose presso la Pontificia Università Lateranense, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Demografia Storica e Storia Sociale presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Nel corso della sua attività scientifica ha svolto ricerche in numerosi archivi di Stato, comunali e parrocchiali italiani, maturando una significativa esperienza nel settore archivistico.

È autore di numerosi volumi e saggi scientifici, tra cui La Calabria in età moderna (2019), Dinamiche demografiche nel Mezzogiorno d’Italia (2022), Feudi, ceti e poteri nella Calabria moderna (2024), A battaglia con istrepitose trombe (2024) e La spiritualità del Cavaliere di Malta in età moderna (2026). Fa inoltre parte del consiglio di redazione di diverse riviste scientifiche nazionali.

Già nel 2021 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo aveva insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per meriti scientifici, riconoscendo il valore della sua attività di studio e ricerca.

«È per me un grande onore ricevere questo incarico – ha dichiarato Bedini – e cercherò di svolgerlo con il massimo impegno, senso di responsabilità e spirito di servizio, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione del nostro prezioso patrimonio archivistico».

La nomina rappresenta un importante riconoscimento per il percorso accademico e scientifico del professor Bedini e costituisce motivo di orgoglio anche per la città di Ladispoli, che vede un proprio concittadino ricevere un incarico di alto profilo culturale e istituzionale da parte del Ministero della Cultura.

Un riconoscimento che valorizza non soltanto il lavoro dello studioso, ma anche il legame tra il territorio e la promozione della cultura e della ricerca storica.