Il karate di Cerveteri conquista un altro podio nazionale con Khalid Aboujid

Un’altra medaglia per il karate di Cerveteri. Domenica 10 maggio, al PalaPellicone di Ostia, il maestro Khalid Aboujid ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Master di karate. Un risultato importante per Aboujid, residente a Cerveteri e da anni impegnato nell’insegnamento del karate alla palestra Revolution Fitness. Sul tatami di Ostia ha ottenuto il terzo posto nel kumite, categoria +75 kg Master B. Il Campionato Nazionale Master è una competizione che richiama atleti over 35 da tutta Italia e rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per il movimento master del karate italiano.

Per Cerveteri si tratta dunque di un ulteriore importante risultato sportivo. Non soltanto per la medaglia conquistata. Ma anche per il valore di un percorso portato avanti ogni giorno in palestra, tra allenamenti, disciplina e formazione dei più giovani. Aboujid, originario di Casablanca e cerveterano d’adozione, continua così a portare il nome della città anche nelle competizioni nazionali. Un bronzo che conferma la qualità del lavoro svolto, e che arriva in una fase di crescita del karate a Cerveteri. Dove la disciplina sta raccogliendo interesse tra bambini, ragazzi e adulti.