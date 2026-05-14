“Martina orgoglio di Cerveteri”: il sindaco Gubetti celebra il trionfo di Martina Della Piana

La ragazzi si è laureata campionessa italiana 2026 nella categoria Giovanissime al Gran Premio Giovanissimi ‘Renzo Nostini’.

Il sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ha voluto congratularsi pubblicamente con Martina Della Piana per la conquista del titolo di Campionessa Italiana 2026 nella categoria Giovanissime al Gran Premio Giovanissimi ‘Renzo Nostini’.

Un risultato straordinario che rende orgogliosa l’intera città e che premia il talento, l’impegno e la dedizione della giovane atleta di Etruria Scherma, società sportiva che da anni rappresenta un punto di riferimento per la scherma sul territorio.

Martina ha disputato una gara impeccabile, dominando fin dalla fase a gironi con sei vittorie su sei e confermandosi numero uno del ranking nazionale. Dopo un percorso brillante nelle eliminatorie, la giovane sciabolatrice ha conquistato il titolo italiano al termine di una finale emozionante, decisa all’ultima stoccata sul punteggio di 9-9.

“La vittoria di Martina – ha dichiarato il sindaco Elena Gubetti – è motivo di grande orgoglio per tutta Cerveteri. Dietro questo straordinario successo ci sono sacrificio, passione e tantissimo lavoro. A lei, alla famiglia e a tutta Etruria Scherma vanno le congratulazioni dell’Amministrazione comunale e dell’intera città”.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l’importanza dello sport come strumento di crescita per i giovani e occasione di promozione positiva del territorio, evidenziando come risultati di questo livello contribuiscano a portare il nome di Cerveteri ai vertici dello sport nazionale.

Un trionfo che consacra Martina Della Piana tra le giovani promesse più brillanti della scherma italiana e che rappresenta una pagina indimenticabile per lo sport cerveterano.