Ladispoli approva una variazione di bilancio da 19 milioni

Il sindaco Grando: “Più fondi a sociale, opere pubbliche e strade”

Il Consiglio comunale di Ladispoli ha approvato nella seduta del 28 aprile una variazione di bilancio da 19 milioni di euro, confermando le priorità dell’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Grando: rafforzamento dei servizi sociali, investimenti nelle opere pubbliche e riqualificazione urbana.

Una parte significativa delle risorse sarà destinata al settore sociale, ambito sul quale il Comune continua a concentrare il proprio impegno. I nuovi fondi andranno ad aggiungersi a quelli già previsti nel bilancio di previsione e serviranno a sostenere concretamente le fasce più fragili della popolazione, le famiglie in difficoltà e le persone con disabilità.

Tra gli interventi previsti figurano il potenziamento del bonus affitto, l’incremento delle risorse per l’assistenza alle persone con disabilità, agli anziani e alle persone senza fissa dimora, oltre al rafforzamento dell’assistenza educativa scolastica. L’amministrazione ha inoltre precisato che tutte le richieste avanzate dagli uffici competenti sono state integralmente soddisfatte, così da garantire continuità e miglioramento dei servizi erogati ai cittadini.

Parallelamente prosegue il piano degli investimenti pubblici. Con la variazione approvata a fine aprile sono stati stanziati oltre 12 milioni di euro per opere pubbliche e interventi di riqualificazione, somme che si aggiungono agli oltre 20 milioni già previsti per progetti strategici destinati allo sviluppo urbano della città.

Tra le opere principali figurano la realizzazione del secondo palazzetto dello sport, la nuova pista di atletica leggera, la riqualificazione di Piazza Falcone, interventi di efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole, oltre alla manutenzione di immobili comunali, parchi giochi e aree verdi.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla viabilità con il proseguimento del programma “Operazione strade nuove”, per il quale sono stati stanziati 4 milioni di euro per il 2026. Gli interventi interesseranno marciapiedi e manto stradale in tutti i quartieri cittadini.

Confermato infine anche l’impegno del Comune nella programmazione culturale e turistica, con eventi, spettacoli e iniziative distribuite durante tutto l’anno.

“Questa variazione di bilancio – ha dichiarato il sindaco Alessandro Grando – rappresenta un ulteriore passo concreto verso una città più inclusiva, moderna e attenta ai bisogni dei cittadini. Continueremo a lavorare con determinazione per tradurre le risorse disponibili in interventi tangibili e servizi efficaci per la comunità”.