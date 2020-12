Share Pin 0 Condivisioni

“Ci spieghi come mai non ha partecipato all’avviso regionale per la realizzazione di impianti di sorveglianza”

Sicurezza, Belardinelli – Piergentili: “Il sindaco di Cerveteri e la sua maggioranza hanno bocciato la nostra mozione”

“Nella seduta del consiglio comunale di giovedì scorso il sindaco Pascucci e la sua silente maggioranza hanno BOCCIATO la mozione “sicurezza” da noi presentata a seguito di sollecitazioni da parte dei tanti cittadini vittime di furti in abitazione”.

Così i consiglieri di opposizione Anna Lisa Belardinelli (FDI) e Luca Piergentili (Lega) che aggiugono:

“Con questa mozione si chiedeva al Sindaco e alla Giunta un impegno ad attuare quanto necessario ad implementare i sistemi di videosorveglianza attiva e passiva creando una sala operativa gestita dalla Polizia Locale in coordinamento con la Stazione Carabinieri di Cerveteri e la Polizia di Stato, nonché di sfruttare le moderne tecnologie di impianto fotovoltaico per implementare i punti luce, in particolare nelle strade più buie. Si chiedeva, infine, di riprendere il progetto sicurezza approvato ed autorizzato nel 2008 dall’allora commissario straordinario, apportando ovviamente, se necessario, le opportune modifiche”.

“Ebbene il sindaco, il primo a prendere la parola per orientare il “suo gregge”, ha dichiarato di non poterla votare favorevolmente, pur condividendone il contenuto, per 2 motivi (banali scuse): perché noi consiglieri proponenti avremmo dovuto indicare anche dove prendere le risorse da destinare a questo intervento e perché, comunque, non ci sono locali da destinate alla sala operativa”.

“SCUSE, solo e soltanto SCUSE per bocciare una proposta solo perché proveniente dall’opposizione, come sempre accade, anche quando la proposta ha ad oggetto un tema che non riguarda nè la maggioranza nè l’opposizione, bensì la sicurezza dei cittadini che pagano le tasse, ma sono costretti a tutelarsi da soli, come è accaduto ai residenti della zona Zambra”.

“La verità è che se veramente questa maggioranza avesse avuto a cuore la sicurezza dei cittadini, avrebbe accolto l’invito a prendersi questo impegno, quantomeno a prenderlo in considerazione (visto che la mozione è stata modificata in tal senso), così come avrebbe preso l’impegno di reperire i fondi necessari … e a tal proposito, il sindaco ci dovrebbe spiegare come mai questa maggioranza, così attenta a scovare bandi regionali quando si tratta di concerti e concertini o di opere da realizzare su aree private, non ha partecipato all’avviso pubblico della Regione Lazio per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti di videosorveglianza (determinazione n. G09242 del 03.08.2020), i cui termini di scadenza sono stati peraltro prorogati al 1 ottobre 2020!!”

“La spiegazione è semplice: la sicurezza dei vivi, così come la degna sepoltura dei morti non sono priorità di questa amministrazione! Ringraziamo i consiglieri Orsomando, De Angelis e Magnani che hanno condiviso e votato favorevolmente la nostra mozione. Ringraziamo anche il consigliere Maracci per il voto favorevole e per essere stato l’unica voce fuori dal coro di una maggioranza silente, la cui unica priorità, a quanto pare, è quella di restare ben attaccati alle loro poltrone!”.