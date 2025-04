Sicurezza, a Cerveteri controlli aerei con il drone della Polizia Locale

Il Vicesindaco Riccardo Ferri: “Possibili grazie ad un contributo di 20mila euro aggiudicatosi dal nostro Comune nel dicembre scorso”

Sicurezza, a Cerveteri controlli aerei con il drone

“Nel dicembre scorso il Comune di Cerveteri si era aggiudicato un contributo di 20mila euro dedicato al potenziamento della strumentazione per la Polizia Locale. Fondi riservati alla sicurezza e all’acquisto di un nuovo automezzo e di un drone, utile quest’ultimo ad un controllo e ad un monitoraggio capillare effettuato dall’alto del territorio, in particolar modo per prevenire abusi edilizi e discariche abusive ma anche per individuare con maggiore celerità e agevolezza eventuali dispersi nelle zone boschive.

In questi giorni, proprio come previsto dal bando vinto, due agenti del nostro Comando stanno partecipando al corso per l’utilizzo del drone, al cui termine gli verrà rilasciato regolare patentino abilitativo”. A dichiararlo è il Vicesindaco di Cerveteri Riccardo Ferri, che tra le proprie Deleghe annovera anche quella della Polizia Locale.

“Come sempre accade quando vengono pubblicati bandi da parte di Enti sovracomunali, anche in questo caso il Comune di Cerveteri ha prontamente partecipato con il proprio progetto – ha aggiunto il Vicesindaco Riccardo Ferri – progetto premiato con un contributo di 20mila euro al quale abbiamo aggiunto appena 4mila euro di fondi comunali, proprio come previsto dall’avviso pubblico.

Al termine del corso formativo da parte dei nostri due agenti di Polizia Locale, il nostro Comando potrà fare affidamento su uno strumento estremamente utile come il drone per garantire un controllo maggiore di tutto il territorio. In particolar modo ci risulterà utile questa estate per individuare più rapidamente eventuali incendi boschivi ma anche per agevolare le ricerche nel caso in cui turisti e visitatori perdano l’orientamento in occasione di scampagnate o escursioni nelle zone naturalistiche del territorio”.

“Con l’occasione – conclude il Vicesindaco Riccardo Ferri – ci tengo a complimentarmi con la Comandante della nostra Polizia Locale, il Commissario Capo Cinzia Luchetti, per aver predisposto l’intera modulistica che ci ha permesso di aggiudicarci il contributo e a fare un sentito ringraziamento a tutti gli uomini e le donne in servizio in Comando: con tanta passione e tanto senso di appartenenza, ogni giorno svolgono un lavoro davvero encomiabile e a loro rivolgo il mio più sincero plauso”.