Si rialza il Borgo San Martino: 4 a 1 in trasferta

Si ferma il Passoscuro, perde il Duepigreco

Seriviva una prova di orgoglio, cosi è stato. Il Borgo San Martino cancella lo scivolone di domenica con una vittoria pesante, 4 a 1 sul campo dello Sporting Aurelio. Eppure i gialloneri erano partiti male, sotto di un gol su rigore dopo appena due minuti di gioco. Poi la rimonta, il pareggio di Esposito e il vangtaggio del 2 a 1 di Orlandi. La squadra conduce le operazioni di gioco senza timori confeziondano un buon primo tempo, presagio per una ripresa scoppiettante. Infatti dopo la pausa la squadra di Palluzzi scende in campo consevando lo standard del primo tempo, avanti tutta alla riceca del goal sicurezza. Prima Bibbi poi ancora Orlandi regalano il primo successo del nuovo anno che oltre a coincidere con una prestazione superlativa, arriva nella domenica in cui pareggia il Passoscuro e perde il Duepigreco. In classifica gli etruschi accorciano sui tirrenici ora a 7 punti e si portano a 2 punti dal secondo posto, occupato dal Duepigreco. Ora due gare interne , occasioni propizie per riprendere la corsa verso la prima posizione e iniziare a pensare che questa squadra può lottare fino alla fine per la promozone diretta