La nota del gruppo consiliare di Ladispoli “Si Può Fare”. “Erba sui marciapiedi ancora non ci siamo”

Si Può Fare, Loddo: “A Ladispoli Welcome to the jungle”- Così in una nota il capogruppo consiliare di Ladispoli Giuseppe Loddo di Si Può Fare: “Era l’11 maggio quando segnalavo all’amministrazione del Sindaco Grando la necessità di intervenire sull’erba nei marciapiedi ed in particolare nelle zone periferiche della città completamente dimenticate.

Nei giorni scorsi ho letto le dichiarazioni del Consigliere delegato all’igiene urbana Augello che rispondendo ad alcuni cittadini sempre sulla questione erba aveva garantito l’inizio della bonifica partendo dal centro cittadino.

Non condivido la scelta dell’amministrazione di iniziare dal centro, in quanto la situazione nelle zone periferiche è ben più grave e richiederà, se vogliamo essere pronti ad una stagione estiva già parzialmente compromessa dal Covid19, un impiego di uomini e mezzi ben al di sopra di quelli necessari alla manutenzione ordinaria.

A via salvo d’Acquisto le piante hanno superato l’altezza di un metro e 30 centimetri, ma non è un caso isolato, anzi situazioni simili sono in tutta la città.

Se si indugia ancora occorrerà far intervenire i taglia boschi. Invitiamo pertanto l’amministrazione del Sindaco Grando a provvedere immediatamente a mettere in campo azioni urgenti per normalizzare la situazione e rendere i marciapiedi fruibili, sicuri e, non di secondaria importanza, ripristinare un minimo di decoro urbano.

Voglio ringraziare i dipendenti del servizio di igiene urbana che nonostante la pandemia hanno continuato a svolgere i servizi (raccolta, spazzamento, ecc ecc) con senso del dovere e impegno rendendo il periodo di quarantena più sopportabile per tutti noi.”