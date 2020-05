Condividi Pin 5 Condivisioni

Roma, aereo biposto si inabissa nel Tevere. Intervengono i Vigili del Fuoco – Alle ore 15:20 circa, un piccolo aereo biposto, si è inabissato nel fiume Tevere appena decollato dall’aeroporto dell’URBE.

2 Squadre dei Vigili del Fuoco, con il Funzionario di Servizio e il Capo Turno Provinciale, il nucleo Sommozzatori e l’elicottero Drago sono intervenuti prontamente. Un membro dell’equipaggio è stato soccorso e trasportato da un elicottero del 118 in codice rosso ma non in pericolo di vita. Continuano senza sosta le ricerche del secondo passeggero.