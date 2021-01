Share Pin 1 Condivisioni

La donna ritrovata dai vigili del fuoco in gravi condizioni e in ipotermia

Si perde nei boschi a Pian della Faggeta: elitrasportata al Gemelli

Paura ieri pomeriggio a Carpineto Romano per la scomparsa di una donna.

La 40enne si era smarrita in località Pian della Faggeta.

Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Colleferro e il nucleo Saf che hanno immediatamente avviato le ricerche.

La donna è stata raggiunta in una zona impervia. Le sue condizioni sono subito apparse gravi in quanto era caduta anche in stato di ipotermia.

La dispersa è stata recuperata ed elitrasportata da un elicottero dell’Aeronautica militare all’ospedale Gemelli in codice rosso.

