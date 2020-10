Share Pin 3 Condivisioni

Il fatto è avvenuto tra le giornate di sabato e domenica scorse

Si introducono nel pallone geodetico di Valcanneto: prelevano un estintore e lo svuotano nel magazzino della Futsal –

Un atto vandalico vero e proprio. Il fatto è avvenuto a Valcanneto tra le giornate di sabato e domenica scorse. Delle persone, probabilmente ragazzi, si sono introdotti nel pallone geodetico per prendere un estintore e svuotarlo poi nel magazzino del Valcanneto Futsal. Il racconto arriva dal social dove uno dei gestori della struttura ha voluto denunciare pubblicamente, in un gruppo Facebook cittadino, quanto accaduto per sottolinearne la valenza morale ancor prima e soprattutto del danno materiale, anche in considerazione del lavoro compiuto ogni giorno, svolto guardando in direzione della crescita e dello sviluppo, per quanto interessato per la stessa Valcanneto.