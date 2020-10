Bracciano, Tondinelli si congratula con il neo Sindaco di Anguillara Angelo Pizzigallo

Share Pin 5 Condivisioni

“Auguri a una persona perbene con cui costruire un dialogo positivo per lo sviluppo del territorio”

“Faccio i miei più sinceri auguri ad Angelo Pizzigallo nuovo Sindaco di Anguillara Sabazia. La sua elezione è preziosa per costruire un dialogo volto alla valorizzazione del nostro territorio. Ritengo l’amico Angelo una persona perbene e in grado di affrontare con competenza e serietà il ruolo che la maggioranza dei cittadini di Anguillara Sabazia gli hanno affidato. Sono sicuro che saprà agire da buon padre di famiglia. Insieme al Sindaco Pizzigallo potremo proseguire un percorso di sviluppo turistico del lago che sia il più possibile condiviso con gli altri Comuni del circondario. Avanti tutta e buon inizio di percorso politico amministrativo sincero, intenso e all’insegna della trasparenza e legalità. Così in una nota il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli.