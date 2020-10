Ladispoli, la “Starlight Company” tra le 8 finaliste di “Ballando con le stelle”

Share Pin 37 Condivisioni

Ladispoli, la “Starlight Company” tra le 8 finaliste di “Ballando sotto le stelle” –

“Ballando con le stelle” di Ladispoli. La “Starlight Company” è tra le 8 finaliste del programma televisivo. Riprese Rai in Piazza Rossellini per il gruppo della coreografa Stefania Palmieri. I ragazzi hanno superato tutte le selezioni e sono in finale di “Ballando on the Road”.