Il consigliere delegato ai rapporti con Rfi e Trenitalia e alle problematiche dei pendolari, Giovanni Ardita punta il dito contro l’assessore regionale alla Mobilità Mauro Alessandri

“Si installino le telecamere anche alla stazione di Ladispoli e non solo a Cerveteri” –

Da un lato i problemi legati al treno che alle 22.30 arriva al binario 5 della stazione di Ladispoli e lì rimane a motori accesi fino alle 7.12 del giorno successivo (leggi qui). Dall’altra parte le telecamere di videosorveglianza in stazione, ancora assenti.

A puntare i riflettori sulla mancata installazione delle telecamere in stazione, a Ladispoli, è il consigliere comunale e delegato alle problematiche dei pendolari e ai rapporti con Rfi e Trenitalia, Giovanni Ardita.

Il consigliere ha puntato il dito contro l’assessore regionale alla Mobilità, Mauro Alessandri per la dimenticanza, tanto che nell’interrogazione regionale che nei prossimi giorni FdI presenterà alla Pisana, si parlerà anche di questo.

“I consiglieri regionali di Fdi – ha detto Ardita – chiedano chiarimenti all’assessore regionale alla mobilità del Lazio, onorevole Mauro Alessandri, a cui dovremmo far comprendere che dovrebbe essere l’assessore regionale alla Mobilità di tutto il Lazio e non solo del suo territorio Monterotondo” o di città “a lui care per motivi elettorali”.

E tra queste ultime Ardita tira in ballo proprio il Comune di Cerveteri, dove alla stazione ferroviaria, da poco ristrutturata, sono arrivate anche le telecamere di videosorveglianza.

Il tutto per una stazione “che non ha nemmeno mille pendolari” – ha precisato Ardita – “al contrario della stazione di Ladispoli che normalmente ha più di 8mila pendolari”, ma dove ad oggi, la Regione, “ha dimenticato di installarle”.