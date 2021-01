Share Pin 0 Condivisioni

L’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia: “Sono interventi già programmati da tanto tempo”

Fiumicino, restyling in corso a via Castagnevizza a Isola Sacra

“Sono iniziati già da qualche giorno i lavori di ristrutturazione e adeguamento di via Castagnevizza sul tratto in aderenza con via Trincea delle frasche”.

Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Sono interventi già programmati da tanto tempo e iniziati dopo le complesse procedure di esproprio delle aree interessate e di affidamento dei lavori”.

“E’ un’opera sia di adeguamento dell’asse stradale che di realizzazione di un marciapiede a servizio dei pedoni che si recano alle abitazioni e alle attività commerciali presenti sulla via. Inoltre saranno realizzate le canalizzazioni per le acque piovane e per le linee dei pubblici servizi – conclude Caroccia – e sarà messo in sicurezza l’incrocio della strada con via Trincea delle frasche”.

