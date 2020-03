Condividi Pin 0 Condivisioni

Il massimo campionato di basket al mondo costretto allo stop

Shock negli Stati Uniti: Rudy Gobert è positivo, fermata l’Nba

Il coronavirus sta avanzando anche oltreoceano e non fa sconti a nessuno. È infatti arrivata questa notte la notizia della positività di Rudy Gobert, cestista degli Utah Jazz. L’esito del tampone ha spinto così i commissioner della lega a sospendere l’Nba, visto l’elevato pericolo di contagio.

Contemporaneamente, anche Tom Hanks e sua moglie, in viaggio in Australia, sono risultati positivi al Covid-19.

Per fronteggiare l’epidemia il presidente americano Donald Trump sta valutando misure senza precedenti, su tutte la chiusura dei voli da e per l’Europa per i prossimi 30 giorni, in modo tale da limitare gli spostamenti di potenziali pazienti infetti.