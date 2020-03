Distributore e campeggio a Torre Flavia, i Verdi chiedono accesso agli atti al comune di Cerveteri

Condividi Pin 0 Condivisioni

Distributore e campeggio a Torre Flavia

“A nome dei Verdi-Europa Verde di Roma e del Lazio, abbiamo presentato al Comune di Cerveteri e alla Regione Lazio formale istanza per l’accesso agli atti relativi alla costruzione di un distributore di carburanti e di un campeggio nella zona agricola adiacente al Monumento Naturale della Palude di Torre Flavia”. Così Gugliemo Calcerano, Silvana Meli, Nando Bonessio e Laura Russo, co-portavoce dei Verdi-Europa Verde di Roma e del Lazio.

“La realizzazione di un’opera del genere potrebbe compromettere in maniera irreversibile uno degli ultimi habitat di questo tipo presenti sul nostro territorio, con ripercussioni considerevoli sulla fauna che predilige i prati umidi allagati – continuano – Alle preoccupazioni di natura ambientale, si sommano quelle dovute all’elevata frequenza di eventi alluvionali nell’area in questione: a prescindere da qualsiasi accorgimento si voglia adottare, essi comporterebbero comunque elevati rischi di inquinamento in caso delle sempre più frequenti inondazioni”. “Tutte queste preoccupazioni – concludono Calcerano, Meli, Bonessio e Russo – saranno espresse nelle dovute sedi istituzionali, anche a seguito della presa visione della valutazione di compatibilità rispetto al PTPR della Regione Lazio”.