Sfratto Assovoce Cerveteri, Piergentili punta il dito contro l’amministrazione Pascucci

“L’arroganza e la prepotenza di colui che si erge a paladino dei diritti dei più deboli”. La notizia dello sfratto, entro 10 giorni, dei locali di via delle mura castellane, da parte di Assovoce (leggi qui), non lascia indifferenti né i cittadini né la politica.

A puntare il dito contro l’amministrazione comunale etrusca che già lo scorso anno aveva tentato di procedere allo sfratto dell’associazione di volontariato dalla sede concessagli nel 2013, è il consigliere della Lega Luca Piergentili.

Il consigliere comunale punta i riflettori proprio sull’operato dei volontari, presenti in città da ben 30 anni e che per 30 anni si sono messi “a disposizione dei cittadini, dei rioni, delle associazioni sportive, dell’amministrazione in occasione di eventi culturali” e che ora invece viene ripagata in questo modo.

