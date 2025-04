La squadra invita i tifosi allo stadio per sostenere la squadra per la sfida salvezza: entreranno gratis

Sfida per raggiungere il play out per il Cerveteri al Galli –

Primo match-ball del Cerveteri che affronta al Galli l’Indomita Pomezia.

Contro la squadra che insegue gli etruschi, è fondamentale vincere per continuare la corsa ai play off, nella speranza di giocarli in casa.

Dopo il pareggio di mercoledì, che ha visto i Cervi solidi e intesi, ora bisogna vincere per coltivare il traguardo – salvezza.

Mister Ferretti schiererà la stessa formazione di Pescia con qualche piccola variante. A grandi linee saranno gli stessi che hanno raccolto un punto in terra maremmana.

Per i tifosi c’è l’ingresso gratuito anche per questa sfida, che comincia a diventare molto importante per la lotta alla salvezza.