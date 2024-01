Appuntamento al 25 febbraio per il ritorno del Trofeo Città di Ladispoli

Sfida al cronometro al Trofeo Città di Ladispoli –

La gara laziale, sin dall’inizio inserita nel calendario nazionale Fidal può essere a buon diritto considerata una delle principali prove sui 10 km della prima parte di stagione.

A testimoniarlo sono i numeri di presenze degli ultimi anni, con tanti atleti che vengono sul litorale della provincia romana per affrontare un test importante sia per cercare il proprio personale sulla distanza, sia per verificare la propria condizione in vista delle gare primaverili sulla mezza oppure per le prime prove di mezzofondo su pista.

A fare la fortuna del Trofeo in questo senso è l’estrema scorrevolezza del suo tracciato, tutto su asfalto ad eccezione di un tratto di 400 metri in leggero sterrato che i concorrenti affronteranno due volte.

Il percorso è completamente pianeggiante e questo favorisce l’ottenimento di ottimi riscontri cronometrici.

Lungo il percorso è previsto un ristoro per tutti i partecipanti, un altro sarà naturalmente posizionato all’arrivo.

La gara ha il suo epicentro in Via Corrado Melone, davanti al Parco di Palo, da dove verrà dato il via alle ore 9:30. Le iscrizioni sono già aperte al costo di 15 euro, con scadenza il 18 febbraio.

Nei tre giorni successivi si potrà ancora aderire al prezzo di 20 euro. Ai primi 750 iscritti verrà consegnato un ricco pacco gara con medaglia ricordo, maglia tecnica e tanti gadget e prodotti alimentari.

È previsto anche un ricco montepremi, comprendenti 200 euro ai vincitori assoluti e 500 alle società con 50 arrivati.

Ma il Trofeo è anche l’opportunità per scoprire una Ladispoli diversa da quella a cui siamo abituati nel periodo balneare, con atmosfere decisamente particolari legate al periodo di fine inverno. Un’esperienza da vivere…

Per informazioni: Gruppo Millepiedi Asd