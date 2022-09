Il partito democratico: “Quest’anno, come le precedenti edizioni, in tutta Italia le amministrazioni locali hanno organizzato iniziative rivolte ai cittadini su questi argomenti. Spiace però constatare come il Comune di Ladispoli abbia ritenuto opportuno non organizzare nulla”

“Settimana europea della mobilità: spiace constatare l’assenza del Comune di Ladispoli” –

Si chiude oggi la Settimana Europea della Mobilità 2022. Un appuntamento annuale di sensibilizzazione voluto dalla Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile. L’obiettivo è promuovere un cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti.

Il tema di quest’anno è stato “Migliori connessioni”, per evidenziare l’importanza delle sinergie tra le persone e i luoghi. Per persone si intende chi offre la propria esperienza, creatività e impegno per:

– aumentare la consapevolezza sulla mobilità sostenibile;

– per promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva;

– raggiungere e creare connessioni tra i gruppi esistenti e il nuovo pubblico.

Quest’anno, come le precedenti edizioni, in tutta Italia le amministrazioni locali hanno organizzato iniziative rivolte ai cittadini su questi argomenti. Spiace però constatare come il Comune di Ladispoli abbia ritenuto opportuno non organizzare nulla.

Dispiace perché proprio le istituzioni dovrebbero dare l’esempio, anche e soprattutto quando si parla di trasporti e rispetto dell’ambiente. Ma il sindaco Grando ha deciso diversamente. Ne prendiamo atto.