Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore

Settevene Palo tra Cerveteri e Bracciano, “una strada da riqualificare”

Molti lettori, con cadenza quasi quotidiana, ci scrivono per metterci al corrente delle condizioni in cui versa la Settevene Palo, specie il 1 tratto compreso tra Bracciano e Cerveteri.

“Questa importante arteria – scrive un lettore – necessita di un’attenzione particolare perché il manto stradale è da rifare, la segnaletica stradale è mancante o insufficiente e purtroppo si sta trasformando in una discarica a cielo aperto in quanto soprattutto nelle ore notturne gli incivili passano all’azione gettando lungo il bordo stradale, ma spesso anche in mezzo alla strada, sacchi di immondizia e rifiuti di ogni genere”.

“Purtroppo – prosegue la missiva – sembrerebbe mancare il controllo da parte degli Enti preposti. La strada è gestita dalla Città Metropolitana e a parte qualche intervento sporadico di manutenzione e di sfalcio dell’erba lunghe bordi stradali, non sono stati mai effettuati interventi al fine di garantire una migliore sicurezza agli utenti della strada che ogni giorno percorrono la Settevene Palo che collega il litorale all’ospedale di Bracciano”.

“Gli automobilisti chiedono la presenza più massiccia delle forze dell’ordine perché nonostante in passato si sono verificati tanti incidenti, anche mortali, i veicoli sfrecciano a tutta velocità, compiendo spesso manovre azzardate. Confidiamo che Città Metropolitana prenda in seria considerazione la situazione e intervenga celermente”.